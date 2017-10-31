Народ, победивший азербайджанскую агрессию, прекрасно знает цену миру: Шармазанов

31 октября вице-спикер НС Э.Шармазанов присутствовал в Эчмиадзине на открытии конференции “Региональный мир: реальности и возможности”.

Как передает «Арменпресс», Э.Шармазанов в своем приветственном слове отметил:

“Рад приветствовать вас на конференции, проводимой под эгидой Первопрестольного Св.Эчмиадзина. Добро пожаловать иностранным участникам. Важно также, что в зале студенты ведущих университетов Армении и молодые ученые, которые благодаря докладам и выступлениям смогут вместе с семинаристами пополнить свои знания, получить новую информацию.

Пользуясь случаем, хочу поделиться несколькими принципиальными наблюдениями, связанными с темой дня. Республика Армения с первых же дней создания прилагает неустанные усилия для установления с соседями отношений, основанных на мире, взаимном уважении и добрососедстве. В одном случае это получается, и мы весьма высоко ценим существующие примеры мирного сосуществования. В другом случае прилагаемые десятилетиями политические и дипломатические усилия, к сожалению, пока не дали результата, и поэтому в нашем регионе тормозятся безопасность и стабильность. Не вдаваясь в историю десятилетий, лишь отмечу, что в последние годы власти Армении предприняли немало усилий в интересах безопасного, надежного и предсказуемого региона.

Уважаемые коллеги, нашей сверхзадачей было и остается мирное урегулирование Арцахской проблемы. Мы убеждены, что ее решение возможно только посредством мирных переговоров в рамках формата сопредседателей Минской группы. Попытки Азербайджана дать военное решение терпели неудачу в прошлом, терпят и сегодня, и, уверен, потерпят также в будущем. Долгосрочный мир и стабильность победят лишь тогда, когда будет найдено решение, приемлемое для всех сторон конфликта, – в сочетании с общепризнанными нормами международного права. Все стороны обязаны уважать полную реализацию права граждан Арцаха на самоопределение. До сих пор руководство Азербайджана не только отрицает это право, но и варварски уничтожает десятки тысяч образцов армянского христианского духовного наследия, какими являются, например, хачкары Нор Джуги, и пытается придать этому конфликту религиозный оттенок. Армения и Арцах являются сторонниками мира и религиозного согласия и осуждают попытки Азербайджана придать конфликту религиозный характер.

Что касается прерванного армяно-турецкого диалога, то, к сожалению, на данный момент нет никаких положительных подвижек, что, безусловно, не способствует региональному миру. Турецкое правительство продолжает политику отрицания и предусловий, что никогда не может быть приемлемо для нас и противоречит нашему видению регионального мира и стабильности.

Уважаемые коллеги! Сегодня здесь собрались представители различных религий, наций, политических убеждений и предпочтений. Всех нас принял духовный центр Армянской Апостольской церкви – Первопрестольный Св.Эчмиадзин. Народы региона внимательно следят за встречами с политическими и религиозными лидерами Армении и Азербайджана, прогнозируют улучшение в поисках мира.

К сожалению, на международной арене и в нашем большом регионе беспокойная атмосфера. К старым очагам напряженности добавляются новые. Мирные усилия достойны благодарности и уважения. Полагаю, сегодняшняя конференция – еще один вклад в налаживание добрососедства между народами нашего сложного региона, а также в достижение объективных и эффективных научно-экспертных выводов.

Уважаемые друзья, еще раз желаю успеха вашей работе.

Да хранит Господь наши народы в любви и мире”.