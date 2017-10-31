Покойный Майкл Джексон за год заработал 75 миллионов долларов

Майкл Джексон с большим отрывом возглавил опубликованный в понедельник в журнале Forbes ежегодный рейтинг известных людей, культурное наследие которых даже после смерти продолжает приносить доходы. Как подчеркнул Forbes, король поп-музыки", скончавшийся в 2009 году, в пятый раз подряд занимает первую строку в таком списке, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как подсчитали сотрудники издания, плоды труда "короля поп-музыки", а также операции с принадлежавшей ему собственностью принесли его наследникам за 12 месяцев, которые завершились 15 октября этого года, $75 млн. В первую очередь свою роль в этом сыграли новый альбом Scream, вошедший в программу представлений "Цирка дю Солей" в Лас-Вегасе (штат Невада), и доля в звукозаписывающей компании EMI.

В прошлом году данный показатель составлял $825 млн. Большая часть этой суммы - $750 млн - пришлась на доходы от продажи доли Джексона в одной из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Sony/ATV.

Вторую позицию занял профессиональный гольфист Арнольд Палмер, скончавшийся в сентябре прошлого года. Его результат - $40 млн. Эти деньги по большей части были получены благодаря продаже прав на изобретенный им напиток, состоящий из лимонада и холодного чая, а также другой интеллектуальной собственности.

Третье месте в списке отдано ушедшему из жизни в 2000 году американскому карикатуристу Чарльзу Шульцу ($38 млн), который, в частности, был автором комикса под названием Peanuts. Основная часть доходов была получена благодаря реализации прав на использование созданных художником персонажей.

Четвертым в рейтинге оказался Элвис Пресли, скончавшийся в 1977 году. Он "заработал" $35 млн. Спустя десятилетия после смерти музыканта поклонники по-прежнему скупают диски с его песнями, товары с его изображением и посещают принадлежавшее ему поместье "Грэйсленд" в городе Мемфис (штат Теннесси).