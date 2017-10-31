В Национальном Собрании Армении продолжаются предварительные обсуждения проекта закона РА «О государственном бюджете Республики Армения на 2018 год».

В течение 9 месяцев текущего года зарегистрирован значительный рост налоговых поступлений в госбюджет: рост налоговых доходов равен 49.1 млрд драмам. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения проекта госбюджета Армении 2018 года в НС Армении заявил зампредседателя КГД Армении Вахтанг Мирумян.

«Этот рост равен 6.3%. Однако, надо отметить, что этот рост не включает показатели возврата по части НДС. Начиная с 2017года, мы по-иному рассчитываем показатели возврата по части НДС из переплат. Сейчас мы их вычитаем, не внося в расходные статьи госбюджета. В этих условиях, если мы хотим получить сопоставимую картину, то она следующая: в течение 9 месяцев текущего года мы имеем рост налоговых доходов, равный 74.5 млрд драмам, с этими показателями рост налоговых доходов равен 9.5%»,- заявил зампредседателя КГД Армении Вахтанг Мирумян.

По его словам, рост налоговых доходов сопровождался не менее важными шагами. В частности, это такие административные шаги, которые привели к сокращению перевыплат и налоговых проверок.

«Мы имеем сокращение налоговых перевыплат в размере 22 млрд драмов - 7.8%. По части сокращения налоговых проверок показатель составляет 48%»,- заявил зампредседателя КГД Армении Вахтанг Мирумян.