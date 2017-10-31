СМИ: индийские хирурги извлекли более 600 гвоздей из желудка пациента
Индийские хирурги извлекли более 600 гвоздей из желудка пациента, страдающего психическим расстройством. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, уникальную операцию провели врачи одного из медицинских колледжей в Калькутте, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Как рассказал журналистам хирург Сиддхартха Бисвас, желудок пациента был раздут и набит гвоздями длиной около 2 см каждый, поэтому врачам пришлось действовать с особой осторожностью. Для извлечения острых предметов они использовали магнит. Операция длилась почти сутки.
"Он умственно нестабилен и имеет привычку глотать всякие вещи. Но мы и представить не могли, что в его животе окажется столько гвоздей", - сказал журналистам родственник пациента.