ООН сообщила о сокращении числа беженцев внутри Сирии

Число внутренне перемещенных лиц в Сирии сокращается по мере того, как они возвращаются в свои дома, однако темпы бегства людей остаются высокими. Об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совета Безопасности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Число внутренне перемещенных лиц, долгое время находящихся вне своих домов, за последний год сократилось с 6,3 млн до 6,1 млн, а темпы их возвращения росли в некоторых частях страны. В то же время уровень новых перемещений остается высоким. По поступающим сообщениям, с января по сентябрь свои дома покинули около 1,8 млн человек", - сказал заместитель генсека.

По его словам, "последствия сирийского кризиса остаются серьезными". "Более 30 млн человек в Сирии все еще нуждаются в гуманитарной помощи, 6,3 млн из них чрезвычайно уязвимы: они испытывают острую нужду из-за постоянного перемещения с места на место, боевых действий и ограниченного доступа к основным товарам и услугам", - отметил Лоукок.



