В квартире жителя Японии нашли части тел девяти человек

Японец Такахиро Шираиши был арестован, после того как в его квартире были обнаружены части тел девяти человек, включая две головы, как передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian.

27-летний мужчина проживает в городе Зама близ Токио. Полиция провела у него обыск в связи с расследованием исчезновения 23-летней девушки. Она оказалась запечатлена камерами наблюдения около дома подозреваемого. По информации СМИ, она была знакома с Шираиши и писала в интернете, что якобы хочет покончить с собой.

В квартире были найдены несколько холодильников, в которых лежали части тел. По предварительным данным, останки принадлежат восьми женщинам и одному мужчине.

По данным местных СМИ, среди страшных находок оказались две человеческие головы. В одной из комнат полиция обнаружила пилу.

Телеканал NHK приводит слова подозреваемого, который подтвердил, что убил этих людей и "сделал кое-что с телами, чтобы спрятать улики".

По словам соседей, вскоре после переезда Шираиши в их дом они почувствовали странный запах, исходящий из его квартиры.