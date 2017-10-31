В Национальном Собрании Армении продолжаются предварительные обсуждения проекта закона РА «О государственном бюджете Республики Армения на 2018 год».

Первый заместитель министра финансов Армении Атом Джанджугазян представил предусмотренное проектом формирование доходов. Повышение акцизного налога на ряд товаров позволит получить 10 млрд 280 млн драмов дополнительного дохода в госбюджет. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения проекта госбюджета Армении 2018 года в НС Армении заявил замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

«В основном, речь идет о табачных изделиях, бензине, сжиженном газе и алкоголе»,- заявил замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

Депутат от блока «Царукян» Микаэл Мелкумян заявил, что ожидаемые доходы должны превысить указанную цифру - 10 млрд 280 млн драмов дополнительного дохода в госбюджет. Он посчитал указанную сумму недостоверной, исходя из процента повышения акцизного налога и данных о потреблении табачных изделий, бензина, сжиженного газа и алкоголя, а также с учетом повышения подоходного налога.

«У вас есть данные о потреблении табачных изделий, бензина, сжиженного газа и алкоголя, прошу их огласить, чтобы мы имели о них ясное представление»,- сказал он.

Как заявил замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян, они считают приведенные цифты достоверными. «В разъяснительной части мы привели очень подробные данные. Прогнозы представлены детально. Если у вас есть более достоверные предположения, давайте их обсудим. Мы готовы к обсуждениям по каждому виду товаров в отдельности. Мы считаем приведенные цифты достоверными, а что из этого выйдет – покажет жизнь. Мы предъявили всю имеющуюся у нас информацию, и наши прогнозы основаны на этом»,- заявил замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.