Трамп с супругой раздали школьникам конфеты накануне Хеллоуина

На южной лужайке Белого дома прошел прием в честь наступающего Хеллоуина: президент и первая леди США раздали сладости сотням детей, пришедших на праздник в самых разнообразных нарядах, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По случаю торжества фасад Белого дома украсили огромными пауками, а на лужайке выложили тыквы с вырезанными на них лицами президентов и государственными символами США.

Супругу президента Меланию Трамп особенно впечатлил посетитель в костюме тиранозавра.