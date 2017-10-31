Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь

Трамп с супругой раздали школьникам конфеты накануне Хеллоуина


На южной лужайке Белого дома прошел прием в честь наступающего Хеллоуина: президент и первая леди США раздали сладости сотням детей, пришедших на праздник в самых разнообразных нарядах, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По случаю торжества фасад Белого дома украсили огромными пауками, а на лужайке выложили тыквы с вырезанными на них лицами президентов и государственными символами США.

Супругу президента Меланию Трамп особенно впечатлил посетитель в костюме тиранозавра.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации