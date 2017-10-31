В госбюджете 2018 года предусмотрено обеспечение дохода в размере 1 трлн 307 млрд драмов

В госбюджете Армении 2018 года предусмотрено обеспечение дохода в размере 1 трлн 307 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения проекта госбюджета Армении 2018 года в НС Армении заявил замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

«Причем, основную часть госбюджета Армении 2018 года – около 97%, предполагается обеспечить за счет внутренних ресурсов, и только 3% - за счет грантов», - заявил замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

По его словам, гранты делятся на 2 части: первая – гранты бюджетной поддержки, вторая – гранты, предусмотренные на целевые программы.