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В госбюджете 2018 года предусмотрено обеспечение дохода в размере 1 трлн 307 млрд драмов


В госбюджете  Армении 2018 года предусмотрено обеспечение дохода в размере 1 трлн  307 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения проекта госбюджета  Армении 2018 года в НС Армении заявил замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

 «Причем, основную часть госбюджета  Армении 2018 года – около 97%, предполагается обеспечить за счет внутренних ресурсов, и только 3% - за счет грантов», - заявил замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

По его словам, гранты делятся на 2 части: первая – гранты бюджетной поддержки, вторая – гранты, предусмотренные на целевые программы.

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