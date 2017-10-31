Убита жена Адама Осмаева, обвиняемого в покушении на Путина

В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился обвиняемый в покушении на президента России Владимира Путина Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. В результате случившегося Окуева погибла, сообщили в Нацполиции Украины, передает Арменпресс.

Первым о случившемся рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской Области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", - сообщил Геращенко.

Осмаев был задержан 4 февраля 2012 года в результате совместной операции спецслужб Украины и России. Силовики заявили, что он готовил покушение на президента России Владимира Путина. В ноябре 2014 года суд Одессы освободил Осмаева из-под стражи.