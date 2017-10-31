В Киеве продлили выставку в честь 200-летия Ивана Айвазовского

Национальный музей «Киевская картинная галерея» продлил работу выставки «Гений и море. Традиции, поиски, открытия» в честь 95-летия музея и 200-летия со дня рождения Ивана Айвазовского, передает Арменпресс.

Вызвавшая большой интерес выставка «Гений и море. Традиции, поиски, открытия» будет проходить до 19 ноября.

Как отметил в комментарии AnalitikaUA.net директор музея Юрий Вакуленко, такое решение принято в связи с востребованностью выставки.

Ранее сообщалось, что выставка стартовавшая в сентябре, будет проходить до 31 октября, однако позже руководством музея было принято решение продлить экспозицию до 19 ноября.

Как отмечают организаторы, описывая творческий путь художника: «Это был выдающийся пейзажист, основоположник маринизма, творчество которого вобрало лучшие традиции армянской, украинской и русской культур. Он вошел в историю изобразительного искусства как непревзойденный певец моря. Никто из его современников не смог с такой силой и вдохновением показать величие и красоту морской стихии.

В экспозиции представлены более 60 произведений живописи и графики ХVIII-ХХ вв. из коллекции музея, которые объединены морской тематикой. Также предусмотрен показ фотографий картин Айвазовского, утраченных музеем во время Второй мировой войны и экспонатов музея Шереметьевых: архивные материалы, фотографии, различные предметы, находящиеся на военных кораблях XIX в. и личные вещи морских офицеров – современников И. Айвазовского».

Экспозиция также включает более десятка живописных и графических произведений, которые представляют разные периоды творчества художника.

Организацию выставки поприветствовал глава Союза армян Украины Вилен Шатворян. «Благодаря инициативам профессионалов, творчество выдающихся соотечественников продолжает радовать ценителей искусства», — отметил Вилен Шатворян в комментарии AnalitikaUA.net.

Как рассказала AnalitikaUA.net посетившая презентацию известная пианистка, участница Гражданской платформы «Армяне Украины» Ольга Варданян, — залы были переполнены. «Выставка вызвала живой интерес посетителей. Неповторимый стиль и мастерство Ивана (Ованнеса) Айвазовского производят неизгладимое впечатление и желание вернуться, чтобы вновь окунуться в мир, созданный Гением».

Напомним, ранее Укрпочта выпустила почтовую марку к юбилею Ивана (Ованнеса) Айвазовского. К 200-летию со дня рождения художника введены в обращение новая почтовая марка (тираж 140000) и почтовый блок (тираж 36000).

В июле Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету «Иван Айвазовский». Монета выпущена в серии «Выдающиеся личности Украины», и введена в оборот тиражом в 35000 экземпляров.