Ассанж: опубликованная Wikileaks электронная переписка Клинтон предоставлена Госдепом

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что электронная переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, опубликованная организацией, была предоставлена Госдепартаментом. Об этом он сообщил в понедельник в своем Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Опубликованные Wikileaks "тысячи писем [Хиллари] Клинтон" были не взломаны, а получены из Госдепартамента США на основании "Закона о свободе информации" от 3 марта 2016 года", - написал Ассанж.

В ходе президентской кампании в США 2016 года WikiLeaks опубликовала переписку Демократической партии, что ударило по рейтингу Хиллари Клинтон. Сама экс-кандидат в президенты заявляла, что организация делала это в сотрудничестве с правительством Российской Федерации.