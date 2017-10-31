Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь

Ассанж: опубликованная Wikileaks электронная переписка Клинтон предоставлена Госдепом


Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что электронная переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, опубликованная организацией, была предоставлена Госдепартаментом. Об этом он сообщил в понедельник в своем Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Опубликованные Wikileaks "тысячи писем [Хиллари] Клинтон" были не взломаны, а получены из Госдепартамента США на основании "Закона о свободе информации" от 3 марта 2016 года", - написал Ассанж.

В ходе президентской кампании в США 2016 года WikiLeaks опубликовала переписку Демократической партии, что ударило по рейтингу Хиллари Клинтон. Сама экс-кандидат в президенты заявляла, что организация делала это в сотрудничестве с правительством Российской Федерации.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации