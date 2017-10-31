Давид Тоноян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

30 октября министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Давид Тоноян, вместе с президентом Республики Арцах Бако Саакяном, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Основа нынешней системы МЧС была заложена в мае 1990 года, созданием отряда спасателей «Арцах». 30-го октября 1992 года, решением Госкомитета по обороне НКР, отряд спасателей «Арцах» был переформирован в республиканскую спасательную службу «Арцах».

30 октября президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника Государственнойслужбы по чрезвычайным ситуациям. Президент вручил государственные награды группе служащих системы и выступил с речью.

В своем слове Бако Саакян подчеркнул, что перед системой стоят важные задачи, и их успешное и эффективное решение требует от руководителей структуры и всего личного состава ответственного подхода и каждодневной кропотливой работы.

«Служба располагает необходимым потенциалом, подготовленными и квалифицированными кадрами, которые могут на должном уровне выполнять свои функциональные обязанности», - отметил глава государства, добавив, что государство и впредь будет принимать меры по улучшению трудовых и социальных условий сотрудников службы.

В своем слове министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Давид Тоноян подчеркнул, что вся гражданская структура должна быть готова поддержать вооруженные силы в случае военных действий.