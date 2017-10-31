США работают над созданием дополнительных зон деэскалации в Сирии

Соединенные Штаты работают над созданием новых зон деэскалации в Сирии.

Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, касающихся применения военной силы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы успешно организовали одну зону деэскалации на юго-западе Сирии в согласовании с Иорданией и Россией. <...> Кроме того, мы преуспели в сокращении иранского присутствия, "Хезболлах" там. Мы работаем над созданием дополнительных зон деэскалации. И речь в данном случае идет не о зонах демаркации - мы не хотим разделять страну", - сказал он.

Договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии была достигнута в Гамбурге 7 июля. В соответствии с ней перемирие в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда вступило в силу с 9 июля.