Нарушая границы: «Yerevan Jazz Fest» впервые подарил джазовое настроение жителям Гюмри

В Гюмри гостил фестиваль «Yerevan Jazz Fest». По инициативе Армянской ассоциации джаза и «Меццо Продакшн» «Yerevan Jazz Fest» впервые подарил джазовое настроение жителям Гюмри, нарушая границы.

В этом году фестиваль «Yerevan Jazz Fest», организуемый по инициативе Армянской ассоциации джаза и «Меццо Продакшн», проходит в третий раз.

«Yerevan Jazz Fest»-2017 был посвящен основателю известного бренда Zildjian, Аведису Зилджяну, который основал выпуск всемирно известного бренда ударных инструментов – тарелок.

Несмотря на то, что в рамках фестиваля в Гюмри не выступали такие мегазвезды как Маркус Миллер и Гонсало Рубалькаба, однако выступления Левона Малхасяна, Алексиса Авагяна (Франция), Игоря Бутмана (РФ), и др., обеспечили джазовое настроение слушателям.

«Когда я приезжаю в Армению, у меняя сразу наступает джазовое настроение: по иному здесь невозможно, здесь сильные джазовые традиции»,- сказал в беседе с «Арменпресс» известный саксофонист из РФ Игорь Бутман.

Фестиваль в Гюмри проходит под покровительством премьер-министра Армении Карена Карапетяна.