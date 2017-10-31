Адвокат: экс-глава Каталонии находится в Бельгии, но не намерен просить убежища

Отстраненный от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон с понедельника находится в Бельгии, однако не намерен просить в этой стране политического убежища. Об этом заявил в интервью телеканалу VRT бельгийский адвокат Поль Бекар после встречи с каталонским политиком, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Господин Пучдемон находится в Бельгии, однако не для того, чтобы запрашивать убежище. По этому вопросу пока ничего не решено. Я лично встречался с ним. Он официально попросил меня представлять его интересы", - заявил адвокат.

Юрист подчеркнул, что уже приступил к изучению обвинений со стороны Мадрида в адрес отстраненного от власти каталонского политика. Поль Бекар является членом адвокатской палаты фламандского города Брюгге, он, в частности, известен в Бельгии тем, что защищал членов баскской сепаратистской группировки ЭТА - Луиса Морено и Ракель Гарсию.