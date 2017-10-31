Предстоящие новости: 31.10.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 31-го октября, в НС Армении состоится совместное заседание постоянных комиссий Армении по экономическим вопросам и финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

У здания НС Армении состоится акция протеста торговцев, обратившихся в ОО «Солидарность». Протестующие требуют пересмотра законодательства, регулирующего отношения импортеров и розничной торговли по части уплаты налогов.

В Матенадаране Св.Эчмиадзина «Ваче и Тамар Манукяны» состоится международная научная конференция «Региональный мир: реалии и перспективы».

Сегодня, 31-го октября, состоится пресс-конференция эколога Карине Даниелян, автор программы гелиофикации Армении Ваан Амазаспян и эколога Арташеса Саркисяна.

В Национальном институте образования состоится семинар на тему «Проблемы сохранения здоровья школьников в учебном процессе».

В концертном зале «Арам Хачатурян» состоится концерт пианиста Александра Романовского.

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