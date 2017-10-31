Европейские индексы - 30-10-17

МОСКВА, 31 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.09% и составил 13229.57 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.01% и составил 5493.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.23% и составил 7487.81 пункта, российский MICEX снизился на 0.17% и составил 2065.25 пункта, а RTSI вырос на 0.64% и составил 1125.74 пункта.