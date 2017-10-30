По факту захвата в заложники ребенка в Армавире возбуждено уголовное дело

В следственном управлении Следственного комитета Армении по Армавирской области возбуждено уголовное дело по факту захвата в заложники малолетнего ребенка в здании детского сада. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

«30 октября 2017 года, около 16:00, предполагаемый преступник проник в здание детского сада „Манушак”, расположенное на улице Баграмяна в городе Армавир, и взял в заложники воспитанника детсада – мальчика, рожденного 29 января 2015 года. Мужчина, угрожая имеющимся при нем ножом, удерживал ребенка, требуя за его освобождение организовать встречу со своей бывшей женой.

Последняя работает в том же детском саду», – говорится в сообщении СК РА.

Отмечается также, что в результате предпринятых правоохранительными органами мероприятий удалось обезвредить предполагаемого преступника и без причинения вреда освободить ребенка. Травм у малыша не выявлено.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пп. 3 и 4 ч.2 ст. 218 (захват заложника, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) УК РА.

Уголовное дело принято к производству следователем по особо важным делам.