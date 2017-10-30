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Женская сборная Армении по шахматам победила команду Сербии


Женская сборная Армении по шахматам в 3-м туре командного чемпионата Европы со счетом 3:1 победила команду Сербии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.

Победные очки принесли Элина Даниелян, Лилит Мкртчян и Лилит Галоян. Мария Курсова потерпела поражение на четвертой доске.

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