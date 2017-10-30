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Мужская сборная Армении по шахматам сыграла вничью с командой Хорватии


Мужская сборная Армении по шахматам сыграла вничью с  командой Хорватии в 3-м туре командного чемпионата Европы со счетом 2:2. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.

Все партии завершились с ничейсным результатом.

Первенство Европы продлится до 6-го ноября.

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