ООН продолжит контакты с Иракским Курдистаном после ухода Барзани

ООН продолжит контакты с Иракским Курдистаном после смены лидера автономии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя уход Масуда Барзани с поста главы Иракского Курдистана.

Ранее в послании парламенту региона президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что не будет продлевать свои полномочия главы автономии, истекающие 1 ноября.

"В первую очередь, ООН имеет контакты на национальном уровне с Багдадом, с премьер-министром (Хайдер аль-) Абади. Мы продолжим это делать. Разумеется, у нас есть контакты с региональным правительством Курдистана", — сказал Дюжаррик на брифинге в понедельник. Он отметил, что ООН "продолжит диалог с лидерами на месте".

Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости.