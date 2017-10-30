В Полицию явкой с повинной обратился мужчина, находящийся в розыске за умышленное причинение легкого вреда здоровью

В результате разъяснительной работы, проведенной сотрудниками Эребунинского отдела Полиции Армении, 28 октября в 10:00 в Полицию явкой с повинной обратился Андраник Т., 1963 г.р., который с 23 июня разыскивался по обвинению по статье 117 УК Армении /умышленное причинение легкого вреда здоровью/. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.