Из 23 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 27 и 30 октября, раскрыт 21

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 23 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 27 и 30 октября, раскрыт 21.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 26 случаев кражи, 3 случая мошенничества, по 2 случая изнасилования или попытки изнасилования и хулиганства, по 1 случаю похищения человека, мошенничества, грабежа, присвоения и незаконной вырубки деревьев, зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков.Из ранее совершенных преступлений раскрыто 17 случаев кражи, по 1 случаю причинения телесных повреждений, грабежа и хулиганства.За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 49 ДТП: 3 человека погибли, 33 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.