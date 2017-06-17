Предстоящие на 31 октября мероприятия
21:14, Октябрь 30, 2017
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- 21:59 ООН продолжит контакты с Иракским Курдистаном после ухода Барзани
- 21:40 В Полицию явкой с повинной обратился мужчина, находящийся в розыске за умышленное причинение легкого вреда здоровью
- 21:21 Из 23 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 27 и 30 октября, раскрыт 21
- 21:14 Предстоящие на 31 октября мероприятия
- 20:56 Державший ребенка в заложниках мужчина перевезен в больницу
- 20:14 Захвативший в заложники трехлетнего ребенка мужчина обезврежен: ребенок не пострадал
- 19:33 Захвативший ребенка в заложники вооруженный мужчина представил требования личного характера
- 18:59 Министр иностранных дел Армении принял делегацию парламента Ирака
- 18:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-10-17
- 18:42 Азиатские индексы не изменились - 30-10-17
- 18:36 А.Ашотян выступил на заседании Комиссии по политическим вопросам ПА Евронест в Киеве
- 18:19 Вооруженный ножом человек взял в заложники одного ребенка в детском саду «Манушак» города Армавир
- 18:14 Предстоящие на 31 октября мероприятия
- 18:12 Самый длинный в мире электрокабель соединит Данию с Великобританией
- 18:09 Парламент Каталонии признал решение испанских властей о его роспуске
- 17:53 Настоящая мама: собака "удочерила" детеныша леопарда
- 17:43 Президент Ливана высоко оценил армяно-ливанские отношения
- 17:39 BMW Z8 Стива Джобса продадут на аукционе
- 17:32 Вооруженный ножом мужчина в Армавире взял в заложники сотрудников и детей детского сада
- 17:30 Будет создана рабочая группа для улучшения позиции Еревана в рейтинге «Doing Business»
- 17:26 Генпрокурор Испании подал иск против членов правительства и парламента Каталонии
- 17:14 Иран развернул радиолокационную систему собственного производства
- 16:36 Польша готовится к переговорам с Францией о возможном переносе памятника Иоанну Павлу II
- 16:24 Президент Арцаха Бако Саакян принял участие в мероприятии, посвященном Дню работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
- 16:22 Bloomberg: состояние Иванишвили за год увеличилось на $300 млн
- 16:18 Разъяренный буйвол устроил погром в китайском магазине
- 15:54 Отстраненные Мадридом члены женералитата Каталонии вышли на работу
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- 15:41 В США более 900 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды
- 15:35 Треть каталонцев выступают за независимость от Испании, показал опрос
- 15:30 Делегация во главе с Председателем НС Армении А.Баблояном прибыла с официальным визитом в Республику Таджикистан
- 15:26 В 2018 году ЦБ Армении получит из госбюджета 7 млрд 295 млн драмов
- 15:17 Во дворе одного из домов в селе Нор Харберд была замечена змея
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