Державший ребенка в заложниках мужчина перевезен в больницу

Вооруженный гражданин, который держал в заложниках трехлетнего ребенка в детском саду города Армавира, перевезен в больницу, где ему оказывают медпомощь. Как сообщает Арменпресс, об этом написал официальный представитель полиции Армении Ашот Агаронян в Фейсбуке.

Сигнал о том, что вооруженный человек вошел в детский сад, поступил в полицию 30 октября, в 16:25. Сразу отреагировала оперативная группа Армавирского отделения полиции. На месте происшествия было выявлено, что вооруженный мужчина вместе с трехлетним ребенком заперся в комнате и представил требования личного характера. Переговоры вели сотрудники правоохранительных органов.

В ходе переговоров силовикам удалось освободить ребенка, после чего мужчина попытался навредить себе, однако сотрудники полиции предотвратили это.

Представитель полиции также разместил видео, на котором отец мальчика, который находился в заложниках выражает благодарность сотрудникам правоохранительных органов.

«Важно то, что мой ребенок у меня, он не пострадал. Полиция действовала в соответствии с ситуацией. Благодарю всех, кто принимал участие в освобождении моего ребенка», - сказал он.