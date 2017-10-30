Захвативший в заложники трехлетнего ребенка мужчина обезврежен: ребенок не пострадал

Вооруженный гражданин, который держал в заложниках трехлетнего ребенка в детском саду города Армавира, пытался нанести себе вред, однако полиция применила специальные средства, чтобы обезвредить его. Как сообщает Арменпресс, после освобождения ребенка об этом сказал журналистам заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян.

«Он хотел нанести себе вред, однако полиция применила спецсредство для его обезвреживания», - сказал Погосян.

Он также сообщил, что находящийся в заложниках ребенок не пострадал.