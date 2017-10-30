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Министр иностранных дел Армении принял делегацию парламента Ирака


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 30 октября принял делегацию парламента Ирака во главе с председателем Комитета по международным делам Совета представителей Республики Ирак Абдельбари аль-Зибари.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, министр Налбандян высоко оценил активное партнерство между парламентариями Армении и Ирака, которое перманентно развивается и наполняется новым содержанием.

Поблагодарив за прием, Абдельбари аль-Зибари отметил, что парламентская дипломатия занимает особое место в деле дальнейшего развития двусторонних отношений.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки, отметив, что нынешний высокий уровень политических отношений дает возможность расширить и углубить двустороннее взаимодействие в торгово-экономической, научно- образовательной, культурной, туристической и в ряде других областях. 

Собеседники коснулись хода реализации достигнутых на высоком уровне договоренностей, формирования благоприятной атмосферы для стимулирования бизнес- сотрудничества, расширения договорно-правовой базы.

Двусторонне была отмечена важная роль армянской общины Ирака в стимуляции межгосударственных отношений.

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