Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-10-17

ЕРЕВАН, 30 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 октября, курс доллара США не изменился и снова составил 482.24 драм. Курс евро вырос на 0.52 драмa и составил 561.56 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 8.35 драм. Курс британского фунта вырос на 3.44 драмa и составил 634.93 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 108.30 драмa и составила 19640.4 драм. Цена серебра сократилась на 3.81 драмa и составила 259.3 драм. Цена платины сократилась на 151.51 драмa и составила 14221.05 драм.