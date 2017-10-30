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Азиатские индексы не изменились - 30-10-17


ТОКИО, 30 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.01% и составил 22011.67 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.01% и составил 1770.84 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.77% и составил 3390.34 пункта, а HANG SENG снизился на 0.36% и составил 28336.19 пункта.



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