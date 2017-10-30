А.Ашотян выступил на заседании Комиссии по политическим вопросам ПА Евронест в Киеве

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян 30 октября выступил в Киеве на заседании Комиссии по политическим вопросам ПА Евронест, где обратился к отношениям Армения – ЕС, а также к текущему этапу переговорного процесса урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, председатель комиссии НС в своем слове подчеркнул важность намеченного подписания на Ассамблее Восточного партнерства в Брюсселе в ноябре Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС.

В этом контексте А.Ашотян отметил, что подписываемое соглашение предполагает качественный рост уровня отношений Армения – ЕС, что в свою очередь позволит наладить более активное сотрудничество. Он заметил, что политическая часть соглашения та же, что и для ассоциированных стран, и в этой связи подчеркнул, что в рамках принципа “большее за большее” Армения ожидает от ЕС политического содействия в повышении эффективности судебной системы, совершенствовании демократических институтов, защите прав человека.

А.Ашотян коснулся также нынешнего этапа переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. По данному вопросу он отметил, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта было и остается в рамках усилий и формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнул также позицию Европарламента в связи с проблемой – все существующие в странах Восточного партнерства конфликты имеют уникальный характер и требуют дифференцированного подхода.

В связи с будущим Восточного партнерства А.Ашотян в русле складывающихся после Ассамблеи отношений подчеркнул важность новых подходов и, возможно, создание также формата “Восточное партнерство +” – в поисках новых решений для более эффективного сотрудничества входящих в него стран.