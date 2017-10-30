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Вооруженный ножом человек взял в заложники одного ребенка в детском саду «Манушак» города Армавир


Вооруженный ножом человек 30 октября взял в заложники одного ребенка в детском саду «Манушак» города Армавир Армавирской области. В беседе с Арменпресс об этом сообщил бывший депутат НС Рустам Гаспарян, который находится на месте происшествия.

«На данный момент полиция ведет переговоры об освобождении заложника. Вооруженный мужчина является жителем города Армавира», - сказал Гаспарян.

Он отметил, что личность напавшего установлена.

Полиция Армении ранее сообщила, что вооруженный ножом человек 30 октября напал на сотрудников детского сада «Манушак» Армавирской области. Сигнал о нападении поступил в 16:25. Полиция пока воздерживается от предоставления подробной информации.



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