Вооруженный ножом человек взял в заложники одного ребенка в детском саду «Манушак» города Армавир

Вооруженный ножом человек 30 октября взял в заложники одного ребенка в детском саду «Манушак» города Армавир Армавирской области. В беседе с Арменпресс об этом сообщил бывший депутат НС Рустам Гаспарян, который находится на месте происшествия.

«На данный момент полиция ведет переговоры об освобождении заложника. Вооруженный мужчина является жителем города Армавира», - сказал Гаспарян.

Он отметил, что личность напавшего установлена.

Полиция Армении ранее сообщила, что вооруженный ножом человек 30 октября напал на сотрудников детского сада «Манушак» Армавирской области. Сигнал о нападении поступил в 16:25. Полиция пока воздерживается от предоставления подробной информации.