Самый длинный в мире электрокабель соединит Данию с Великобританией

Правительство Дании приняло решение о прокладке в Великобританию кабеля постоянного тока Viking Link, который станет самым длинным в мире, сообщает в понедельник министерство энергетики Дании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Министр энергетики Ларс Кристиан Лиллехольт дал сегодня зеленый свет электрокабелю Viking Link, который будет около 750 километров в длину и стоимость которого оценивается в 11 миллиардов крон. Viking Link станет самым длинным в мире электрокабелем", — говорится в сообщении.

Согласно планам, кабель будет проложен из города Вейен Южной Ютландии и конечной его точкой станет район, расположенный в 170 километрах к северу от Лондона. Большая часть Viking Link пройдет по дну Северного моря. В датском министерстве энергетики поясняют, что целью строительства является стремление создать надежные источники электроэнергии и одновременно повысить возможность торговли электроэнергией между странами.

Строительство начнется в 2019 году и закончить его планируют в 2022 году. Пропускная способность соединения составит 1400 мегаватт, что эквивалентно чуть более трети среднего в Дании потребления электроэнергии.