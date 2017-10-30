Золотистый ретривер по кличке Тесси взяла на себя заботу о недавно родившейся самке африканского леопарда в зоопарке "Садгород" во Владивостоке. Смотрите на видео, как собака кормит маленького хищника.

Сотрудники зоопарка решили забрать котенка у биологической матери, так как раньше она убивала появлявшихся у нее детенышей, как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости. У Тесси есть четверо собственных новорожденных щенят, однако она не отвергла подкидыша. Собака кормит и вылизывает кроху как настоящая мама.