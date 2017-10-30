Находящуюся с рабочим визитом в Бейруте возглавляемую министром экономического развития и инвестиций Армении Суреном Караяном делегацию принял президент Ливана Мишель Аун. Армянскую делегацию сопровождал госминистр программирования Ливана Мишель Фараон.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Армении, президент Ливана высоко оценил армяно-ливанские отношения, призвав укрепить их по всем направлениям, особенно в сфере экономики.

«Ливанские армяне играют важную роль в укреплении отношений между Ливаном и Арменией», - сказал президент, призвав бизнесменов двух стран активно сотрудничать друг с другом.

Сурен Караян подчеркнул важность экономического сотрудничества и инвестиционных возможностей.

«Армянская делегация сегодня находится в Ливане по приглашению министра Мишеля Фараона, и наша главная цель - усилить сотрудничество с нашими партнерами из ливанских экономических институтов», - сказал министр Караян.

«Мы считаем, что потенциал экономического сотрудничества между Ливаном и Арменией по-прежнему полностью не используется. Мы договорились с министром Фараоном о развитии экономического сотрудничества в перспективных направлениях. Роль армянских и ливанских бизнесменов особенно важна с точки зрения активизации этого сотрудничества», - сказал министр, представляя внешнеэкономическое сотрудничество Армении и существующие возможности в целевых рынках.

Стороны также обсудили возможности активизации сотрудничества в сфере туризма.