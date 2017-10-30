BMW Z8 Стива Джобса продадут на аукционе

Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на продажу родстер BMW Z8, ранее принадлежавший главе компании Apple Стиву Джобсу. За автомобиль с пробегом 24 462 километра планируют получить 300-400 тысяч долларов, передает Арменпресс.

Джобс купил родстер по совету бывшего генерального директора Oracle Ларри Эллисона. По его мнению, автомобиль, как и продукция Apple, являлся символом современного инжиниринга и эргономики.

Выставленный на продажу автомобиль выпущен 1 апреля 2000 года и доставлен Стиву Джобсу 6 октября. Родстер стал 85-м экземпляром модели для американского рынка и 67-м автомобилем переданным клиенту. В комплекте с Z8 идет сертификат о технической пригодности автомобиля, подтверждающий, что родстер был зарегистрирован в Пало-Альто на имя Джобса. В 2003 году машину продали ее теперешнему владельцу.