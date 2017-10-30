Вооруженный ножом мужчина в Армавире взял в заложники сотрудников и детей детского сада

Вооруженный ножом человек 30 октября напал на сотрудников детского сада «Манушак» Армавирской области. В беседе с Арменпресс в пресс-службе полиции Армении сообщили, что сигнал поступил в 16:25.

Оперативная группа полиции сейчас ведет работы на месте. Вооруженный ножом мужчина взял в заложники сотрудников и детей.

Информации о пострадавших и раненых пока нет.