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Будет создана рабочая группа для улучшения позиции Еревана в рейтинге «Doing Business»


В ходе рабочего совещания коснувшись вопросов улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, мэр Еревана Тарон Маргарян поручил первому заместителю мэра Камо Ареяну создать рабочую группу для разработки и представления предложений по улучшению бизнес-среды. Об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.
«Мы должны активизировать работу в тех сферах городского хозяйства, результаты которых непосредственно связаны с улучшением позиции в рейтинге «Doing Business»,-отметил Тарон Маргарян.



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