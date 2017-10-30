Будет создана рабочая группа для улучшения позиции Еревана в рейтинге «Doing Business»

В ходе рабочего совещания коснувшись вопросов улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, мэр Еревана Тарон Маргарян поручил первому заместителю мэра Камо Ареяну создать рабочую группу для разработки и представления предложений по улучшению бизнес-среды. Об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

«Мы должны активизировать работу в тех сферах городского хозяйства, результаты которых непосредственно связаны с улучшением позиции в рейтинге «Doing Business»,-отметил Тарон Маргарян.