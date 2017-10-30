Генпрокурор Испании подал иск против членов правительства и парламента Каталонии

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса объявил в понедельник о подаче иска против каталонских политиков, имеющих отношение к провозглашению региональным парламентом независимости, как передает Арменпресс, об этом сообщают испанские СМИ.

Генпрокурор пояснил, что речь идет об обвинениях в мятеже, растрате госсредств.

По его словам, речь идет о двух исках. Первый - в отношении отстраненных от работы руководителей женералитата Каталонии - будет рассмотрен Национальной судебной коллегией. Еще один иск - против членов каталонского парламента, проголосовавших за независимость, - предстоит рассмотреть в Верховном суде.

При этом в генпрокуратуре не потребовали мер пресечения в отношении фигурантов этого дела, потому те смогут остаться на свободе, ожидая вердикта судебных властей.