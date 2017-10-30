Иран развернул радиолокационную систему собственного производства

Иран начал эксплуатировать радиолокационную систему (РЛС) Afagh ("горизонт") собственного производства, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, РЛС была представлена в понедельник. РЛС Afagh была разработана и произведена иранскими военными экспертами.

На церемонии присутствовал министр обороны страны Амир Хатами. Глава минобороны отметил, что РЛС способна контролировать и отслеживать суда на расстоянии до 200 километров. По его словам, также РЛС может отслеживать воздушные цели.