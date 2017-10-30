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Иран развернул радиолокационную систему собственного производства


Иран начал эксплуатировать радиолокационную систему (РЛС) Afagh ("горизонт") собственного производства, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, РЛС была представлена в понедельник. РЛС Afagh была разработана и произведена иранскими военными экспертами.

На церемонии присутствовал министр обороны страны Амир Хатами. Глава минобороны отметил, что РЛС способна контролировать и отслеживать суда на расстоянии до 200 километров. По его словам, также РЛС может отслеживать воздушные цели.

 

 

 



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