Польша готовится к переговорам с Францией о возможном переносе памятника Иоанну Павлу II

Правительство Польши намерено активно действовать и провести цикл переговоров с французскими властями на разных уровнях о возможности переноса в республику памятника папе римскому польского происхождения Иоанну Павлу II из-за решения государственного совета Франции о необходимости демонтировать с монумента крест. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио пресс-секретарь польского кабинета министров Рафал Бохенек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В ближайшие дни мы, конечно, предпримем новые шаги. Это инициатива премьера Беаты Шидло. Мы чувствуем себя обязанными действовать, принимая во внимание тот факт, что это памятник нашего соотечественника и человека, являющегося символом современного христианства", - указал он.

По его мнению, отказ от христианских ценностей, который можно наблюдать в последнее время, "в конечном итоге приведет Европу к краху".

Как сообщалось ранее, государственный совет Франции подтвердил ранее вынесенное судебное решение о необходимости демонтировать крест с памятника главе Римско-католической церкви, установленного на площади бретонского городка Плоэрмель. По словам экспертов государственного совета, крест является религиозным символом и знаком, как указывает статья 28 закона от 9 декабря 1905 года об отделении церкви от государства, и его нахождение ее в одном из мест общественного пользования города противоречит закону.