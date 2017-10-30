Президент Арцаха Бако Саакян принял участие в мероприятии, посвященном Дню работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
16:24, 30 Октябрь, 2017
30 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника Государственнойслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Президент вручил государственные награды группе служащих системы и выступил с речью.
В своем слове Бако Саакян подчеркнул, что перед системой стоят важные задачи, и их успешное и эффективное решение требует от руководителей структуры и всего личного состава ответственного подхода и каждодневной кропотливой работы.
«Служба располагает необходимым потенциалом, подготовленными и квалифицированными кадрами, которые могут на должном уровне выполнять свои функциональные обязанности», - отметил глава государства, добавив, что государство и впредь будет принимать меры по улучшению трудовых и социальных условий сотрудников службы.