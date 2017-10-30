Bloomberg: состояние Иванишвили за год увеличилось на $300 млн
Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили вновь попал в список самых богатых людей мира агентства Bloomberg.
Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index на 30 октября, за минувший год Иванишвили увеличил свое состояние на 300 миллионов долларов, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Таким образом, по версии издания из 500 самых богатых людей мира Иванишвили оказался на 305 месте. По данным Bloomberg, его состояние оценивается в 5,75 миллиарда долларов.
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