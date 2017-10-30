Разъяренный буйвол устроил погром в китайском магазине
В китайском городе Яньчэн (провинция Цзянсу) ворвавшийся в магазин буйвол разгромил полки с товарами и ранил шестерых посетителей. Об этом сообщает KNews, видео опубликовано на YouTube. Двух человек пришлось госпитализировать. По информации издания, одна из пострадавших — беременная женщина. Прибывшие на место полицейские застрелили животное.
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