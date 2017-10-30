Отстраненные Мадридом члены женералитата Каталонии вышли на работу

Некоторые члены женералитата (исполнительной власти) Каталонии, ранее отстраненного от работы правительством Испании, в понедельник пришли на свои рабочие места и выложили в интернет подтверждающие это фотографии, как передает Арменпресс, об этом сообщают в понедельник испанские СМИ.

Так, министр территории и устойчивого развития Жозеп Руй, выложил в твиттере фотографию, на которой он сидит за своим рабочим столом.

Бывший глава женералитата Карлес Пучдемон в инстаграме опубликовал фотографию из дворца Женералитат, подписав ее: "Доброго дня".

Генеральный секретарь департамента сельского хозяйства Каталонии Давид Маскорт также в твиттере поделился фотографией своего рабочего места. Также журналисты сфотографировали несколько членов различных департаментов Каталонии, заходивших и выходивших из правительственных зданий.