В США более 900 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

Число жителей северо-востока США, оставшихся без электричества из-за сильных ливней и ветра, увеличилось до 930 тысяч человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NBC Boston.

В штате Массачусетс из-за непогоды электроэнергии лишились более 269 тысячи человек, в Род-Айленде – более 144 тысячи человек и свыше 152 тысяч — в штате Коннектикут. Около 231 тысячи потребителей оказались отключены от системы электроснабжения в штате Нью-Гэмпшир, 95 тысяч — в штате Мэн, 41 тысяча — в Вермонте.

Сильные ливни, сопровождаемые шквалистым ветром, обрушились на часть восточного побережья США в воскресенье. Ветер ураганной силы валит деревья, в некоторых районах скорость ветра достигает 60 миль в час (около 96 километров в час). Ожидается, что из-за неутихающего ветра отключения электроэнергии могут продолжиться.