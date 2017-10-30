Треть каталонцев выступают за независимость от Испании, показал опрос

Только треть каталонцев выступают за независимость региона от Испании, сообщается в опросе компании Sigma Dos, подготовленного для издания El Mundo.

Было опрошено 1000 человек. За отделение высказались 33,5%, за сохранение статуса автономии Каталонии в составе Испании — 58,3%, 8,1% воздержались от ответа.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, согласно данным, приведенным 28 октября изданием Pais со ссылкой на опрос центра изучения общественного мнения Metroscopia, из 500 опрошенных человек только 29% жителей Каталонии поддерживают независимость региона.

В воскресенье El Mundo приводило результаты опроса агентства Sigma Dos, согласно которому 42,5% каталонцев готовы голосовать за партии, выступающие за независимость региона; партии, поддерживающие сохранение Каталонии в составе Испании, получили чуть большую поддержку – 43,4%. Опрос 1000 жителей региона проводился в период с 23 по 26 октября.

AP Photo / Emilio Morenatti