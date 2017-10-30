Делегация во главе с Председателем НС Армении А.Баблояном прибыла с официальным визитом в Республику Таджикистан. В составе делегации – депутаты НС В.Багдасарян, С.Микаелян и Р.Манукян.

30 октября Председатель НС Армении и члены делегации встретились в Душанбе с председателем Палаты представителей парламента Таджикистана Ш.Зухуровым и председателем Верхней палаты М.Урайдоллоевым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи стороны констатировали, что армяно-таджикские отношения эффективно развиваются, налицо высокий уровень политического диалога. Собеседники выразили готовность и впредь развивать межпарламентское сотрудничество.

Председатель НС Армении А.Баблоян отметил, что в этом году исполняется 25-летие установления армяно-таджикских дипломатических отношений и основанное на традиционной дружбе и взаимопонимании сотрудничество крепнет в различных направлениях. В углублении межгосударственных связей спикер парламента подчеркнул важность взаимных визитов на высоком уровне и в этом контексте особо выделил состоявшийся визит президента Э.Рахмона в Армению.

Затронуто сотрудничество законодательных органов двух стран. Стороны подчеркнули, что в развитии межпарламентского диалога важное значение могут иметь действующие в парламентах группы дружбы.

Обсуждены вопросы взаимодействия в межпарламентских структурах. В оценке Баблояна, стороны должны на этой площадке использовать имеющийся потенциал – для содействия принятию выгодных двусторонних решений. Спикер НС Армении подчеркнул важность продуктивного сотрудничества делегатов Армении и Таджикистана, в частности, в МПА СНГ и ПА ОДКБ.

Председатель НС Армении отметил благожелательное отношение властей Таджикистана к армянской общине.

Обратившись к урегулированию НК-конфликта, глава парламента заметил, что проблема должна быть решена исключительно путем мирных переговоров – в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ.

Стороны коснулись также развития взаимосотрудничества в торгово-экономической сфере и реализации перспективных программ.