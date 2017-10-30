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Во дворе одного из домов в селе Нор Харберд была замечена змея


30-го октября в 12:41 поступил сигнал о том, что во дворе одного из домов в селе Нор Харберд Араратской области замечена змея. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении,
на место выехал один боевой расчет.

Спасатели обнаружили гюрзу и перевезли ее в безопасное место.

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