Во дворе одного из домов в селе Нор Харберд была замечена змея





на место выехал один боевой расчет.



Спасатели обнаружили гюрзу и перевезли ее в безопасное место. 30-го октября в 12:41 поступил сигнал о том, что во дворе одного из домов в селе Нор Харберд Араратской области замечена змея. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении,на место выехал один боевой расчет.Спасатели обнаружили гюрзу и перевезли ее в безопасное место.