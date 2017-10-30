Прогнозируется рост инвестиционной активности

Правительство Армении продолжит в 2018 году проводить структурные изменения и политику, направленную на обеспечение стабильного экономического роста, ориентируясь на экспорт – в качестве движущей силы. Как передает «Арменпресс», об этом заявил 30 октября глава Центробанка Армении Артур Джавадян, выступая на обсуждении проекта госбюджета на 2018 год в постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

«В 2018 году прогнозируется рост ВВП на 4.5%, в основном, за счет промышленности и сферы услуг. Экономический рост связывается как с внешними факторами – в частности, с восстановлением экономического роста в РФ и высокими ценами на медь, так и с внутренними, обусловленными реформами и финансовой политикой правительства в 2017 году»,- заявил глава Центробанка Армении Артур Джавадян.

Как отметил глава Центробанка, 12-месячная инфляция в октябре 2017 года составила 1,7%, а в конце года ЦБ ожидает 2,5 – 2,6%. Уже к концу 2018 года Центробанк хочет вывести её на целевой уровень в 4%. Но опасаться этого не нужно. «В прошлом году у нас вообще была дефляция. А для экономики в целом это нехорошо. Сокращаются инвестиции и рабочие места. Мы стремимся к умеренному инфляционному фону. И сейчас он у нас самый низкий в регионе», - заключил председатель ЦБ.